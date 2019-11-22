Банк «Приморье» предложил новый вклад с выгодной ставкой — «Зимний подарок»

Банк «Приморье» представляет новый вклад с выгодной процентной ставкой — «Зимний подарок». Оформить его могут клиенты офисов банка в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Иркутске. Открыть вклад можно в рублях, долларах США или евро.

— Клиенты из наших новых офисов в этом году смогут по достоинству оценить предновогоднее предложение Банка и оформить выгодный вклад с фиксированной ставкой на весь период действия открытого депозита, — комментирует заместитель Председателя Правления — Директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — От предложений, действующих на рынке, вклад «Зимний подарок» от Банка «Приморье» отличается не только высокой фиксированной ставкой, но и периодом действия: оформить вклад «Зимний подарок» можно с 21 ноября 2019 года до 29 февраля 2020 года.

Срок вклада «Зимний подарок» — 385 дней, открыть его можно на любую сумму в одной из трех валют. В рублях ставка составит 6,5%, в долларах США — 1,5%, в евро — 0,25% годовых*. Пополнять вклад можно на любую сумму в течение 60 дней с момента открытия. Также можно выбрать один из способов выплаты процентов: по окончанию срока вклада с ежемесячной капитализацией, либо ежемесячно с зачислением на текущий счет или пластиковую карту Банка «Приморье» (при её наличии). При досрочном расторжении вклада проценты по вкладу начисляются и выплачиваются за фактический срок размещения вклада в Банке, величину ставки при этомподскажут экономисты в офисах Банка «Приморье».

Открыть вклад «Зимний подарок» можно в одном из следующих офисов Банка:

Операционный офис в г. Хабаровске, ул. Дзержинского, д. 56

Операционный офис в г. Хабаровске, ул. Ленина, д. 75

Операционный офис в г. Южно-Сахалинске , ул. Амурская, д. 62

, ул. Амурская, д. 62 Операционный офис в г. Иркутске, ул. Дзержинского, д. 20/1

Все подробности по этому вкладу, а также о других предложениях для клиентов Банка «Приморье» можно узнать у специалистов Контакт центра по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86 и на сайте Банка «Приморье».