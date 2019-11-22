Готовимся к Новому году выгодно: кэшбэк еще больше вместе с Дальневосточным банком и платежной системой «Мир»

Подготовка к новогодним праздникам станет вдвойне приятнее с Дальневосточным банком и Акцией «Кэшбэк кэшбэков» от платежной системы «Мир». Расплачивайтесь картами «Мир» Дальневосточного банка и возвращайте на счет 10 % при покупке бытовой техники, косметики и детских товаров в рамках Акции платежной системы «Мир».

Для участия в Акции «Кэшбэк кэшбэков» необходимо:

зарегистрировать карту «Мир» Дальневосточного банка на сайте privetmir.ru;

расплачиваться картой «Мир» Дальневосточного банка в любых магазинах на общую сумму от 10 000 рублей в месяц;

сделать покупки в специализированных магазинах детских товаров, косметики или бытовой техники и вернуть на свой счет кэшбэк 10 % от потраченной суммы.

Владельцы премиальных карт «Мир» Дальневосточного банка смогут не только вернуть 10 % на свой счет в рамках акции, но и получать кэшбэк или бонусные баллы «Семейная команда» от Банка за любую покупку. Закажите премиальную карту Мир «Семейная команда» или Мир CASH BACK и получайте еще больше плюсов от покупок каждый день!

Акция «Кэшбэк кэшбэков» действует с 01.10.2019 г. по 31.12.2019 г. включительно. Общий размер кэшбэка, начисленного по одной карте платежной системы «Мир», не может превышать 1000 рублей в месяц. Премия начисляется поэтапно в соответствии со сроками и в порядке, установленными программой лояльности для держателей карт «Мир», но не позднее 31.01.2020 г. С подробными правилами акции можно ознакомиться на сайте www.cashback.privetmir.ru.