БКС возвращает брокерскую комиссию новым клиентам

Компания БКС запускает акцию «Бонус для Брокера», в рамках которой клиенту будет возвращаться брокерская комиссия за совершение операций через счет «БКС Брокер» в виде бонусов на банковскую карту БКС Банка.

В течение трех месяцев с момента открытия и пополнения счета клиентам будут начисляться бонусы, равнозначные брокерской комиссии за совершение сделок на фондовом рынке. Денежные средства будут переводиться на бонусный счет без ограничения по сумме не позднее 25 числа каждого месяца.

Для участия в акции клиенту нужно до 31 декабря 2019 года открыть брокерский счет в БКС, оформить банковскую карту БКС Банка и внести на брокерский счет или на индивидуальный инвестиционный счет более 100 000 рублей. Клиентам доступны шесть карт на выбор: бесплатная карта «Брокер», премиальная карта «Брокер PRO», карты для тех, кто часто путешествует — «MORE» и «MORE Prime», а также пакеты услуг «Премьер Базовый», «Премьер Расширенный». К каждой карте подключена бонусная программа, и клиенты смогут получать бонусы за свои покупки, которые можно конвертировать в деньги и мгновенно зачислить на карту в мобильном приложении БКС Банка. 1 бонус = 1 рубль.

Узнать подробнее об акции, ознакомиться с условиями обслуживания карт и открыть брокерский счет можно на сайте «БКС Брокер».