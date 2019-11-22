Держатели карт Mastercard БКС Банка могут совершать покупки с помощью Samsung Pay

БКС Банк запустил сервис Samsung Pay для держателей карт Mastercard. Теперь клиенты Банка могут оплачивать покупки смартфоном и носимыми устройствами Samsung везде, где к оплате принимаются обычные банковские карты, а также на сайтах и в мобильных приложениях интернет-магазинов. Кроме того, с помощью Samsung Pay на смартфоне можно быстро и удобно совершать денежные переводы.

Мобильный платежный сервис Samsung Pay позволяет совершать оплату без карты — это не только быстро и удобно, но и безопасно. В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Только клиент может подтвердить транзакцию одним из способов — по отпечатку пальца, PIN-коду приложения или радужке глаза (в зависимости от модели устройства). Вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен, а платежные данные надежно защищены встроенной системой безопасности Samsung KNOX независимо от операционной системы мобильного устройства.

Узнать подробнее о том, как добавить карту в Samsung Pay и с его помощью оплачивать покупки, можно в разделе «Сервисы».