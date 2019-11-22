Связь-Банк сообщил об изменении с 1 декабря 2019 тарифов для юридических лиц и ИП

С 01.12.2019 вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО АКБ «Связь-Банк» для клиентов корпоративного бизнеса – юридических лиц, физических лиц – индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке.

С 01.12.2019 вводится в действие новая редакция Тарифов ПАО АКБ «Связь-Банк» для юридических лиц (кроме банков), индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке (действующих во всех подразделениях Банка).

Дополнительно банк обращает внимание, в рамках новой редакции Тарифов внесены изменения в раздел 8 «Выпуск и обслуживание банковских карт» (в части получения наличных денежных средств по корпоративным картам в банкоматах и ПВН ПАО АКБ «Связь-Банк» и сторонних банков).