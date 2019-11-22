Крупный пожар предотвратили в центре Иркутска

Сегодня около 8 часов утра в Иркутске загорелся гаражный бокс на улице Горной. Сторож, встречающий прибывшие пожарные подразделения, сообщил, что внутри находятся семь единиц техники, в том числе для пассажирских перевозок, в помещении, оборудованном под склад, - более двадцати комплектов покрышек.

«После вскрытия гаражного бокса звеньями газодымозащитной службы из здания было эвакуировано 4 газовых баллона и легковой автомобиль, прокомментировал ситуацию Виталий Тряпичкин, руководитель тушения пожара. - Основные силы были брошены на ликвидацию открытого горения шести единиц техники и защиту соседних боксов. Там размещалось более десяти единиц техники, включая топливозаправщик».

Сотрудниками полиции на время тушения пожара перекрыли движение автомобильного транспорта на улицах Партизанской и Горной. В течение 20 минут пожар был потушен.

От пожара пострадало более 100 квадратных метров, погибших и пострадавших – нет.