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Иркутянин оплатил долги по налогам, чтобы не потерять АЗС

22 ноября 2019

Иркутянин оплатил долги по налогам после вынесения постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении принадлежащей ему на праве собственности автозаправочной станции.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, исполнительное производство о взыскании с гражданина налога на недвижимое имущество в пользу ИФНС по Октябрьскому округу г. Иркутска в размере 219 тыс. рублей находилось на исполнении судебных приставов. В качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы сподвигнуть неплательщика  принять меры к погашению долга, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автозаправочной станции, расположенной в Зиминском районе. 

Данная мера способствовала выплате неплательщиком всей суммы долга.


/ СИА /
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