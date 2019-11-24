Что изменится с 1 января 2020 года в России

Платформа знаний и сервисов «Деловая среда» https://dasreda.ru/ подготовила материал о том, какие изменения в законодательстве произойдут в 2020 году. Портал SIA.RU выбрал несколько наиболее важных изменений, которые коснутся физлиц и бизнеса.

1. Новый МРОТ с января

Минтруд утвердил новый МРОТ. С начала 2020 года размер прожиточного минимума трудоспособного населения увеличится на 7,5% и составит 12 130 рублей. Эта сумма будет приравнена к минимальной зарплате.

Основание: приказ Минтруда России от 09.08.2019 N 561н

2. Электронный документооборот

С 1 января отчетность по НДФЛ и расчет по страховым взносам в бумажном виде смогут сдавать только компании, в которых не больше 10 сотрудников..

Основание: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

3. Маркировка

В 2020 году стартует обязательная маркировка обуви, одежды и продукции из натурального меха. Расширяется перечень лекарств, подлежащих обязательной маркировке.

С января маркированными товарами нельзя будет торговать на ЕНВД. Налоги по нему будут пересчитаны по общему режиму.

Основание: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

Обязательная маркировка большинства лекарств стартует с 1 января.

Основания: Федеральные законы от 15.04.2019 N 58-ФЗ, от 28.12.2017 N 425-ФЗ

С 1 марта запрещаются ввод в оборот, оборот и вывод из оборота немаркированной обуви. До 1 мая необходимо промаркировать нереализованную продукцию, введенную в оборот до 1 марта. Обувь, не подлежащую реализиции, маркировать не требуется.

Основания: постановление Правительства РФ от 05.07.2019 N 860, распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р, информация с сайта оператора системы маркировки

С 1 июля запретят оборот немаркированных остатков сигарет и папирос, маркировку обяжут наносить и на другие виды табачной продукции, помимо сигарет и папирос.

Основание: постановление Правительства РФ от 28.02.2019 N 224

4. Классификация гостиниц

С 1 января гостиницы с номерным фондом более 15 номеров должны иметь сертификат о «звездности». А к 2021 году его должны получить и все остальные гостиницы.

Основание: Федеральный закон от 05.02.2018 N 16-ФЗ

5. Плата за проезд большегрузов

Плату за проезд большегрузов по федеральным трассам проиндексируют с 1 февраля. Грузовики с разрешенной максимальной массой больше 12 тонн должны будут платить отчисления государству в размере 2,20 руб. за км.

Основания: информация Минтранса России, постановление Правительства РФ от 29.06.2019 N 843

6. Взыскание долгов

С 1 июня судебные приставы смогут получать сведения о любых видах банковских счетов должника, о количестве и движении денег в рублях и иностранной валюте.

Основание: Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ

7. Детский отдых и перевозка детей

Организации и ИП, которые организуют детский отдых, должны быть включены в специальный реестр. Сведения для включения в реестр нужно успеть подать до 1 мая. С 1 июня организации, не включенные в реестр, будут не вправе оказывать услуги по организации детского отдыха. За нарушение закона будет взиматься штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Основания: Федеральный закон от 16.10.2019 N 336-ФЗ, Федеральный закон от 16.10.2019 N 338-ФЗ

С 30 июня не смогут участвовать в закупках перевозчики, у которых автобусы, предназначенные для перевозки детей, старше 10 лет.

Основание: постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 772

8. Детские пособия

С 1 июля детские пособия можно будет перечислять на карту, только если это карта платежной системы «Мир». Другие варианты выплаты: выдача наличными в кассе, отправка по почте, перевод на банковский счет.

Основания: постановление Правительства РФ от 01.12.2018 N 1466, информация ФСС России от 07.05.2019

9. Выходные в 2020

Самыми длинными праздниками в новом году станут январские. Они продлятся 8 дней – с 1 по 8 января.

Майские праздники продлятся пять дней – с 1 по 5 мая, а потом три дня – с 9 по 11 мая.

По три дня с учетом выходных будем праздновать:

День защитника Отечества – с 22 по 24 февраля;

Международный женский день – с 7 по 9 марта;

День России – с 12 по 14 июня.

Самым коротким выходным будет День народного единства. Он выпадает на середину недели – 4 ноября.

Основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 875

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