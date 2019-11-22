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Сергей Левченко: Еще одно уточнение областного бюджета на 2019 год будет проведено в декабре

22 ноября 2019

В декабре будет проведено еще одно уточнение областного бюджета на текущий год. Такое решение принял накануне Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Основная цель предстоящего уточнения – увеличение финансовой поддержки муниципальных образований региона для выполнения своих полномочий. В настоящее время в Министерстве финансов Иркутской области ведется работа по корректировке расходных статей, связанных с межбюджетными отношениями, в первую очередь с субсидиями по заработной плате работникам бюджетной сферы.

Напомним, на заседании Регионального совета Иркутской области, состоявшемся 18 декабря, Сергей Левченко поручил Правительству Прибайкалья подготовить предложения по обеспечению выплаты в полном объеме декабрьской зарплаты бюджетникам до наступления Нового года.


/ СИА /
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