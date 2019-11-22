ВСЖД теперь могут перевозить домашних животных без сопровождения владельцев

Благодаря услуге, за минувший год на ВСЖД перевезли более тридцати питомцев. Сообщает пресс-служба ВСЖД.
Перевозка животных без сопровождения владельца начала действовать с августа 2018 года и осуществляется в багажном купе штабного вагона поезда дальнего следования.
В пути за животными ведется постоянное наблюдение, их кормят и поддерживают санитарный режим. В течение всей поездки животное находится в закрытой клетке (контейнере).
Отправитель может оформить к перевозке не более трех мест багажа (клеток, контейнеров), каждое из которых по сумме трех измерений не должно превышать 180 см. Вес каждого места вместе с животным не должен превышать 75 кг. В одной клетке (контейнере) может перевозиться не более двух животных.
Вместе с животным разрешается перевозить без дополнительной платы сменный абсорбирующий нетоксичный материал, бутилированную воду и корм промышленного изготовления, хранящийся в заводской упаковке.
Кроме того, в конверте можно направить сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт). Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах.
К перевозке не допускаются: животные, которые могут угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников перевозчика – животные и птицы, не являющиеся домашними (комнатными) прирученными, больные и подопытные, грязные, имеющие неприятный запах, не приученные к клетке (контейнеру), демонстрирующие угрожающее или беспокойное поведение.
Услуга по перевозке домашних животных предоставляется в следующих поездах формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК»:
- № 57/57 Иркутск – Кисловодск;
- № 71/71 Северобайкальск – Улан-Удэ;
- № 81/82 Улан-Удэ – Москва
- № 91/92 Северобайкальск – Москва
- № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ
- № 322/321 Иркутск – Забайкальск
- № 362/361 Иркутск – Наушки
Перечень поездов, наличие в пунктах продажи специализированных багажных касс и другие подробности об услуге «Перевозка домашних животных без сопровождения владельца» можно узнать на сайте pass.rzd.ru и по телефону: 8-800-755-0000.