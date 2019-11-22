Соглашение о сотрудничестве в сфере трансплантологии подписали в Иркутской области

В министерстве здравоохранения Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве и координации медицинской деятельности, связанной с трансплантологией. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Участниками соглашения выступили ГБУЗ ИОКБ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» и Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ ФСКНКЦ ФМБА).

Как отметил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, договоренность о сотрудничестве является важным событием для развития трансплантологической службы Иркутской области.

– Логистическая сопряженность соседних регионов Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия позволяет более широко взглянуть на вопросы взаимодействия и трансплант-координации в рамках Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, и снижения дефицита донорских органов, – подчеркнул министр. – Мы надеемся на обмен опытом по профилю оказания медицинской помощи «Трансплантология» по следующим направлениям: проведение совместных круглых столов по проблеме трансплантации и органного донорства с определением путей взаимодействия, обмен опытом организации органного донорства с выездом на донорские базы ФМБА, организация обучающих программ для среднего медицинского персонала и врачей, стажировки на рабочем месте.

Директор по правовому обеспечению ФГБУ ФСКНКЦ ФМБА России Анастасия Вострикова сообщила, что развитием системы организации донорства в Российской Федерации ФМБА России занимается с 2013 года. Она подтвердила готовность к плодотворному сотрудничеству с иркутскими коллегами.