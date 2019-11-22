ЦБ отозвал лицензию у банка «ВЕСТ»

Банк России отозвал лицензию у ООО «РНКО «ВЕСТ». По величине активов кредитная организация занимала 443 место в банковской системе Российской Федерации. Об этом сообщает Пресс-службу Банка России.

ЦБ сообщает, что РНКО «ВЕСТ» допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию; проводила сомнительные валютно-обменные операции; нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

В связи с этим регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

Основным направлением деятельности РНКО «ВЕСТ» являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.