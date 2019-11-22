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Сергей Иванов: Технологии, которая позволит безопасно уничтожить отходы БЦБК пока не найдено

22 ноября 2019

В интервью «РИА Новости» представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сказал, что подходящей технологии для безопасного уничтожения отходов БЦБК пока не найдено.

"К сожалению, жесткой, четкой, проверенной технологии по безопасному уничтожению тех "хвостов", которые остались от ЦБК, на сегодняшний день нет. И компания "Росгеология", которой поручено этим заниматься вместе с правительством Иркутской области, по-моему, эту программу, извините, проваливает", - сказала Иванов.

 

 

 

 

 

 


/ СИА /
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