Служба по охране культурного наследия Иркутской области контролирует работы по реставрации Курбатовских бань

Летом 2018 года служба согласовала эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Бани Курбатова и Русанова». Сейчас служба контролирует работы по их реставрации и приспособлению. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

По заключению лаборатории микробиологии ИГУ, в строительных материалах Курбатовских бань обнаружены деструктивные изменения. Биоцидная обработка не позволит полностью ликвидировать биозараженность из-за глубокого проникновения микроорганизмов в структуру строительных материалов.

Объект подлежит сносу и ликвидации, сказано в заключении. В акте историко-культурной экспертизы, прошедшем процедуру общественного обсуждения, также содержатся сведения о запланированном демонтаже руинированного фрагмента здания.

Демонтаж Курбатовских бань провёл один из собственников. В 2011 году ООО «Байкальский противораковый центр», получив разрешение службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, разобрал 92% зданий. Оставшиеся 8% в прошлом году разобрал нынешний собственник - АО "АРПИ". Следующий этап – начало работ по реставрации и приспособлению памятника.