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Служба по охране культурного наследия Иркутской области контролирует работы по реставрации Курбатовских бань

22 ноября 2019

Летом 2018 года служба согласовала эскизный проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Бани Курбатова и Русанова». Сейчас служба контролирует работы по их реставрации и приспособлению. Сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

По заключению лаборатории микробиологии ИГУ, в строительных материалах Курбатовских бань обнаружены деструктивные изменения. Биоцидная обработка не позволит полностью ликвидировать биозараженность из-за глубокого проникновения микроорганизмов в структуру строительных материалов.

Объект подлежит сносу и ликвидации, сказано в заключении. В акте историко-культурной экспертизы, прошедшем процедуру общественного обсуждения, также содержатся сведения о запланированном демонтаже руинированного фрагмента здания.  

Демонтаж Курбатовских бань провёл один из собственников. В 2011 году ООО «Байкальский противораковый центр», получив разрешение службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, разобрал 92% зданий. Оставшиеся 8% в прошлом году разобрал нынешний собственник - АО "АРПИ". Следующий этап – начало работ по реставрации и приспособлению памятника. 

  

 


/ СИА /
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