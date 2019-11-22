Россельхозбанк пополнил ассортимент драгоценных монет к Новому году

В преддверии новогодних праздников в Иркутском региональном филиале АО «Россельхозбанк» пополнился ассортимент монет из драгоценных металлов. В числе новинок – монеты из серебра 999-й пробы с символикой Нового 2020 года.

Традиционно в офисах Иркутского филиала Россельхозбанка можно приобрести «драгоценные подарки» ко Дню рождения со знаками зодиака, ко Дню бракосочетания и другие монеты, выпущенные к знаменательным событиям и памятным датам.

Монеты из драгоценных металлов – прекрасный подарок к любому праздничному событию.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по тел. (3952) 50-33-25; 50-33-15 (вн.4622).

Актуальную информацию о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: https://www.rshb.ru/download-file/1639/coins.pdf

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.