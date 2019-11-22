Андрей Белоусов предложил три способа ускорения российской экономики

В интервью «Известиям» помощник президента Андрей Белоусов предложил три способа ускорить экономический рост страны: уменьшить ключевую ставку, снизить давление на бизнес и обеспечить предприятия рабочими.

Первым пунктом помощник назвал удешевление заимствований, достичь этого Андрей Белоусов собирается, прежде всего, благодаря снижению Центробанком ключевой до 5%.

Вторая мера — это улучшение инвестиционного климата с помощью запуска регуляторной гильотины и защиты предпринимателей от силовых ведомств.

Третья — это действия, связанные с доступностью новых технологий для бизнеса. К этому пункту необходимо добавить еще и обеспечение кадрами — прежде всего рабочих профессий, – добавил помощник президента.

Предложенные Андреем Белоусовым меры могут значительно ускорить экономический рост, согласился профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. Однако, по его мнению, запуск реформ по всем трем направлениям сразу — слишком оптимистичный сценарий.

Правительство не может влиять на решения ЦБ об уровне ключевой ставки, а в задачи регулятора повышение темпов ВВП не входит, пояснил эксперт. Условия, в которых Банк России будет готов опустить ставку до 5%, по его мнению, вряд ли наступят скоро.