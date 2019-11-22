Минэкономразвития: доля рубля во внешней торговле должна вырасти до 30%

Министерство экономического развития планирует за шесть лет поднять долю расчетов во внешней торговле с 20 до 30%. Сообщает в своем материале РБК.

План министерства означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле.

В 2024 году внешняя торговля России в эквиваленте по меньшей мере $300 млрд будет вестись в российских рублях, следует из предложенного министерством KPI.



Кроме того, Минэкономразвития рассчитывает, что к 2024 году доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) достигнет 90% по сравнению с 76,6% в 2019 году. При этом сейчас на долю рубля приходится более 70% торговых расчетов в ЕАЭС, а на другие национальные валюты — чуть более 2%.



