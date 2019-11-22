Молодёжи Иркутской области предлагают снять видеоролик против коррупции

В Иркутской области стартовал конкурс для школьников и студентов. Конкурс приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Для участия необходимо представить авторский видеоролик, направленный на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции, который соответствует таким критериям, как актуальность, практическая ценность, оригинальность и новизна идеи, а также качество съемки, монтажа и озвучивания. Два лучших ролика будут проигрывать в Иркутске.