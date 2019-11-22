Новые правила медосмотра для водителей перенесли на 1 июля 2020 года

Минздрав опубликовал новый приказ, согласно ему медицинское освидетельствование при получении прав аступят в силу с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения Олег Салагай.

Как пишет «Российская газета», решение было принято после того, как на возникший ажиотаж обратил внимание Владимир Путин. Он призвал с умом подходить к введению дополнительных медобследований для водителей.

Напомним, что теперь от водителей требуют обязательного тестирования на алкоголь и наркотики. В Минздраве о идеи не отказались, так как, по мнению чиновников, это поможет отсеять неадекватных людей, которые просто опасны на дороге.