В Иркутской области прогнозируют снежные выходные

В Иркутской области 23 ноября будет переменная облачность, небольшой снег, в южных районах без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, в северных районах юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, днем -13,-18°, местами -23,-28°. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -23,-25º, днём -14,-16º.

По области 24 ноября стоит опять ждать переменной облачности. Местами небольшой снег, в северных и Чунском районах небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, юго-восточный, днем западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных и северо-западных районах 5-10 м/с, местами 15-17 м/с, метели. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -13,-18°, днем -6,-11°, местами -16,-21°.