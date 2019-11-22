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За день в Иркутской области на пожарах погибли три человека

22 ноября 2019

В Иркутской области на этой неделе возросло количество пожаров. Только в первой половине дня 22 ноября уже зафиксировано 14 возгораний. В Усольском и Тулунском – погибли трое человек, один человек получил травмы. Об этом сообщи в ГУ МЧС России по региону. 

- Осложнение обстановки с пожарами и гибелью на них людей связано с нарушением пожарной безопасности и пьянства, - уточнил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, спасатели призывают установить в домах пожарные извещатели.


/ СИА /
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