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Эксперты Института развития Интернета назвали профессии, которые скоро исчезнут

22 ноября 2019

В зоне риска водители такси, продавцы и грузчики, рассказали RT специалисты. Риск исчезновения этих профессий связан в первую очередь с развитием новых технологий и автоматизации.

Также автоматизированными могут оказаться гостиничный и ресторанный бизнес (73%); обрабатывающие производства (60%); розничная торговля (53%); сельское и лесное хозяйство (58%) и добыча полезных ископаемых (51%).

Наименее автоматизированной областью эксперты назвали образование  (27%).

Как можно заметить, в такой работе не требуется творческий подход и умение нестандартно мыслить. «Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические», — уточнили в ИРИ. 

Как сказано в тексте исследования, к 2030 году более 20 млн специалистов в России будут подвержены риску автоматизации. Это означает, что потребуется повышение или изменение их квалификации, переобучение или уход с рынка труда.

 

 


/ СИА /
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