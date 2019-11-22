Эксперты Института развития Интернета назвали профессии, которые скоро исчезнут

В зоне риска водители такси, продавцы и грузчики, рассказали RT специалисты. Риск исчезновения этих профессий связан в первую очередь с развитием новых технологий и автоматизации.

Также автоматизированными могут оказаться гостиничный и ресторанный бизнес (73%); обрабатывающие производства (60%); розничная торговля (53%); сельское и лесное хозяйство (58%) и добыча полезных ископаемых (51%).

Наименее автоматизированной областью эксперты назвали образование (27%).

Как можно заметить, в такой работе не требуется творческий подход и умение нестандартно мыслить. «Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий — механические», — уточнили в ИРИ.

Как сказано в тексте исследования, к 2030 году более 20 млн специалистов в России будут подвержены риску автоматизации. Это означает, что потребуется повышение или изменение их квалификации, переобучение или уход с рынка труда.