В Москве лекарства начали продавать в кредит

«Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. У покупателя есть возможность взять целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых. Сообщает газета Коммерсантъ.

В «Самсон-фарме» ожидают, что кредитование принесет сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году.

Партнером «Самсон-фарма» выступает МТС-банк, он и предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. по ставке — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года, следует из описания продукта.

Пока pos-кредитование работает в нескольких аптеках сети. Эффективность проекта в банке обещают оценить в начале 2020 года после завершения пилота.