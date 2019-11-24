S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров в октябре на 11,5%

Авиакомпании группы S7 подвели итоги производственной деятельности за октябрь 2019 года. За прошедший месяц авиакомпании перевезли 1 547 125 пассажиров, на 11,5% больше, чем в октябре 2018 года.

Рейсами по России воспользовалось 1 147 549 пассажиров, на 13,2% больше, чем в октябре 2018 года. Рост на международных направлениях составил 7%. В октябре 2019 года на международных рейсах авиакомпании перевезли 399 576 пассажиров.

Пассажирооборот за месяц вырос на 15% и составил 3 258 840 тыс. пкм.

«В октябре традиционно совершается большое количество деловых путешествий, что находит отражение в росте пассажиропотока на внутренних линиях S7 Airlines. Продолжая развитие маршрутной сети в Сибири и на Дальнем Востоке, в прошедшем месяце S7 Airlines начала полеты между Владивостоком и Красноярском. Это важный шаг в развитии транспортной доступности регионов при отсутствии альтернативы воздушному сообщению. Еще один пример – прямой рейс между Владивостоком и Магаданом, который стартовал в начале ноября», – говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

В конце октября S7 Airlines перешла на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 28 марта 2020 года включительно. В зимнем сезоне возобновляются полеты по горнолыжным направлениям: Турин, Инсбрук, Зальцбург, Пловдив. Впервые пассажиры S7 Airlines из Москвы смогут отправиться прямыми рейсами в итальянский Милан. Путешественникам из Новосибирска станут доступны прямые рейсы на Пхукет, из Хабаровска – в Бангкок, из Владивостока – в Нячанг.