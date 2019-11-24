Сергей Левченко: В Зиминском районе в ближайшие годы необходимо приступить к строительству новых образовательных учреждений

В Зиминском районе в ближайшие годы необходимо приступить к строительству новых образовательных учреждений. Такое поручение дал Губернатор региона Сергей Левченко по итогам посещения МДОУ Центрально-Хазанский детский сад «Ёлочка» и МОУ Хазанская средняя образовательная школа.

Детский сад был построен леспромхозом в 1978 году. Учреждение состоит из двух отдельно стоящих зданий - основной корпус и пищеблок. В настоящее время износ здания составляет 87%; помещения не соответствуют требованиям правил СанПиН, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как рассказала заведующая детским садом Ольга Бутова, учреждение посещают 55 человек при проектной мощности 35 человек - группы переполнены. По состоянию на 1 ноября 2019 года в очереди стоят 12 человек (в возрасте от 0 до 3 лет – в актуальном спросе) и 58 человек (от 3 до 5 лет – в отложенном спросе).

В настоящее время есть проект на строительство нового здания детского сада на 90 человек и положительное заключение экспертизы.

- Строительство объекта было включено в рейтинг муниципалитетов, где планируется строительство соцобъектов в 2020 году, однако пока муниципалитет не предоставил полного пакета документов для получения софинансирования из областного бюджета, сейчас я дал поручения профильным ведомствам отработать по этому вопросу с тем, чтобы в ближайшие годы приступить к строительным работам, - сказал Сергей Левченко.

Школа была построена в 1958 году, она состоит из трех деревянных отдельно стоящих корпусов, имеющих большую степень износа.

В учреждении обучается 221 ребенок и работает 33 человека, из них 16 – педагогические работники.

Как доложила Губернатору мэр Зиминского района Наталья Никитина, местные власти планируют приступить к разработке проекта новой школы на 220 мест в следующем году.

- Как только будет готова проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы, мы начнем решать вопрос включения объекта в областную программу. Для поселка это очень важный объект. Ученики должны получать знания в комфортных условиях, - подчеркнул Губернатор.