Нельзя вечно ждать кризис — жить нужно здесь и сейчас

Президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС, что благодаря сбалансированной макроэкономической политике России удалось избежать сползания в рецессию. Он, впрочем, как и всегда, прав. Однако есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Сначала о хорошем. Результат достигнут на фоне очень плохой внешней конъюнктуры — усиления рисков мировой экономики из-за Brexit, торговых войн США, непредсказуемости решений Дональда Трампа и сохраняющегося режима санкций со стороны США и Евросоюза. Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари», отмечает, что только к 2019 году Россия смогла компенсировать потери 2015 года:

— Сохранение экономического роста шло за счет экспортных отраслей, сопровождалось огосударствлением всех основных секторов экономики и падением реальных частных доходов. Доля государства в экономике сейчас составляет 50-70%, а новая волна приватизации отложена, вероятно, по политическим причинам. Да и стоит вспомнить с каким трудом правительство пыталось продать миноритарный пакет «Роснефти». За экономический рост фактически заплатило население, ведь девальвация 2014 года обесценила труд россиян, сохранив маржу компаний. ВВП в кризис упал менее чем на 3%, а официальные частные доходы — на 11%.

При этом Министерство финансов РФ по факту делает все, чтобы богатые богатели, а бедные беднели. Ключевой момент данной политики — бюджетное правило. Необходимости в нем нет, международные резервы России составляют $540 млрд. Однако вместо социальных выплат деньги идут на скупку валюты в резерв. Заниженный курс рубля полностью соответствует интересам экспортеров, прежде всего, предприятий металлургии, нефтяных компаний и «Газпрома». Эти компании составляют основу фондового рынка, так что кое-что перепадает и брокерам. Рынок акций, как и положено, четко отметил данный результат. Индекс Мосбиржи оказался на историческом максимуме в 3000 пунктов. Крупнейшие «голубые фишки» выплачивают рекордные дивиденды, почти 70% из которых идет олигархам или в бюджет.

Но главная причина экономической стагнации в другом. Рентабельность бизнеса из-за низкого потребительского спроса — 5-6%, стоимость кредитов — от 9-10% и выше. Вывод: увеличение государственных, прежде всего, социальных расходов. На фоне астрономических доходов казны можно и пенсионную реформу тормознуть. Дальнейшее снижение ключевой ставки инфляция позволяет. Ну, и народные IPO госкомпаний — чем больше в России будет мелких спекулянтов, тем больше россияне будут участвовать в корпоративной прибыли. Пока основные доходы корпорации Россия идут олигархам и в казну.

Ну и в заключение стоит сказать, что необходимую сумму для успешной борьбы с бедностью озвучил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его оценкам, для этого потребуется 200 млрд руб. в год. Цифра нам кажется смешной. В России около 20 млн граждан проживают за чертой бедности. То есть будет выделяться 10 тыс. руб. на человека в год. При этом Алексей Кудрин отметил, что в России на социальную поддержку выделяется около 11 трлн руб., все эти выплаты необходимы, так как руководство страны должно поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, однако найти 200 млрд все равно возможно.

На самом деле, можно найти и намного большую сумму. В ближайшие три года профицит бюджета в России составит более 13 трлн руб. Единственное оправдание крайне консервативной политике Минфина — это ожидание нового кризиса и резкого падения цен на нефть. Его ждут практически все мировые фондовые дома. Однако, с нашей точки зрения, до выборов Трампа кризиса не будет. Но главное другое — нельзя вечно ждать обвала цен на нефть, люди хотят достойно жить здесь и сейчас. На этот счет вспоминается старый анекдот о том, как цыган учил лошадь голодать. Почти научил, но она неожиданно сдохла.