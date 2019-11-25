Рост экономики: три волшебных рычага

У российской экономики есть минимум три точки опоры, рассказал сегодня «Известиям» помощник президента РФ Андрей Белоусов. Это, во-первых, более дешевые заимствования, которые будут более доступными за счет понижения ключевой ставки ориентировочно до 5%. Во-вторых, это улучшение инвестиционного климата. В-третьих, растущая технологичность бизнеса и оптимизация рынка труда за счет обеспечения предприятий рабочими руками производственных профессий. И если одновременно использовать все три точки опоры, экономика РФ сможет выйти на устойчивые темпы роста по 3% ежегодно.

Теоретически, все правильно, красиво, перспективно. Все три рычага действительно можно активизировать, и это действительно может сработать. Но на практике вряд ли они покажут именно тот эффект, которого от них ждут, считает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

— Центробанк обеспечит экономику более доступными кредитами, тренд здесь подтвержден, и ему мало что может помешать. Может быть, не под 5-процентную ставку, но 5,75-6% вполне себе ничего. С другими двумя параметрами все немного сложнее. Улучшить инвестиционный климат, который «убивался» годами, непросто — Россия все еще под санкциями, в бизнесе высока доля государства, что снижает интерес к нему со стороны иностранцев, способных принести сюда свежие деньги. Для того чтобы поднять градус «красоты», потребуется много времени, если мы хотим увидеть реальный результат.

Примерно то же в аспекте повышения доступности технологий для бизнеса. Предприниматели не прочь шагать в ногу со временем и технологиями, но желательно, чтобы им не пришлось переплачивать за прогресс в добровольно-принудительном порядке. Для того чтобы привести на рынок труда большой объем специалистов трудовых профессий, нужно продолжать «кромсать» систему образования, которая становится все более безликой. Навредить спешкой здесь очень просто, поэтому тут тоже требуется время.

Получается, что для того, чтобы запустить все три рычага в действие, потребуется время и терпение, а также кропотливая работа на всех этапах. Но над исполнителями дамокловым мечом висит требование исполнять «майские» указы, а значит, могут быть осечки.