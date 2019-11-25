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«Иркутскэнерго» сообщило об ограничении движения в Иркутске на улице Пискунова и Ядринцева

25 ноября 2019

В период с 09:00 26.11.2019 г.  до 18:00 29.11.2019 г. будет ограничено движение для автотранспорта по правой стороне внутриквартального участка проезжей части улицы Пискунова в районе здания 156, в направлении движения от улицы Пискунова до улицы Ядринцева.

Как сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго», ограничение движение связано с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для выполнения работ по диагностированию тепловой сети. Компания приносит извинения за доставленные неудобства и просит автовладельцев планировать свой маршрут заранее и быть аккуратнее на дорогах.


/ СИА /
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