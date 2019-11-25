Грантовая поддержка сельского хозяйства в Иркутской области за 4 года увеличилась почти на 40%

В Иркутской области за четыре года почти на 40% увеличился объём средств на грантовую поддержку малых форм хозяйствования. В 2015 году на это направление из консолидированного бюджета было выделено 286,4 млн рублей, в этом году предусмотрено 396,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

За 9 месяцев в Иркутской области повысилось производство молока более чем на 7%, производства мяса – на 4,4%, увеличение поголовья – на 8,9%. В том числе благодаря механизмам господдержки с начала этого года фермерами построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 820 скотомест для крупного рогатого скота.