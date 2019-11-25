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В Саянске открылась детская школа искусств

25 ноября 2019

В Саянске открылась детская школа искусств. Из областного бюджета на строительство было выделено почти 244 млн рублей, около 13 млн составило софинансирование из местного бюджета. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Учреждение укомплектовано современным оборудованием: музыкальными инструментами, мебелью, учебным оборудованием, оборудованием для классов изобразительной деятельности, оргтехникой. На это было потрачено 44,5 млн рублей.

В трехэтажном здании также предусмотрена возможность для обучения маломобильных групп населения, школа оборудована пассажирским лифтом.

До открытия нового здания школа искусств размещалась в нескольких строениях. Всего в ДШИ обучается 933 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет, и работает 43 педагога, из них 11 молодых специалистов, которые являются ее выпускниками.


/ СИА /
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