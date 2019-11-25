Рослесхоз будет проверять министерство лесного комплекса Иркутской области до конца ноября

Рослесхоз будет усиленно проверять министерство лесного комплекса Иркутской области до конца ноября. Решение об этом принято из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в федеральном агентстве лесного хозяйства.

Рослесхоз проверяет достоверность данных, отраженных в актах лесопатологических обследований и актах о лесных пожарах. Также проверяет то, как министерство проводит мероприятия по защите лесов и тушению пожаров действующим нормативным требованиям. Контролирует расходование средств субвенций федерального бюджета. По фактам проведения незаконных рубок устанавливают размер вреда лесному фонду.