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Рослесхоз будет проверять министерство лесного комплекса Иркутской области до конца ноября

25 ноября 2019

Рослесхоз будет усиленно проверять министерство лесного комплекса Иркутской области до конца ноября. Решение об этом принято из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщили в федеральном агентстве лесного хозяйства. 

Рослесхоз проверяет достоверность данных, отраженных в актах лесопатологических обследований и актах о лесных пожарах. Также проверяет то, как министерство проводит мероприятия по защите лесов и тушению пожаров действующим нормативным требованиям. Контролирует расходование средств субвенций федерального бюджета. По фактам проведения незаконных рубок устанавливают размер вреда лесному фонду.


/ СИА /
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