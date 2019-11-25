Сбербанк занял первое место в Международном рейтинге работодателей Universum 2019 среди студенческой аудитории

Сбербанк победил в ведущем рейтинге работодателей для студентов Universum 2019. Особенный интерес, по версии составителей рейтинга, банк представляет для выпускников бизнес- и ИТ-специальностей.

Рейтинг составлен на основании опроса 26 247 лучших студентов из 106 университетов. Сбербанк привлек респондентов масштабными проектами, связанными с цифровой трансформацией компании и большой потребностью в инновационных разработках для развития экосистемы. При этом, укрепив позиции среди ИТ-аудитории, банк сохранил традиционно высокий рейтинг среди core-специализаций финансового и бизнес-секторов.

Сбербанк последовательно реализует свою кадровую стратегию, выстраивая диалог со студентами и начинающими профессионалами в удобной для них форме. Более года назад банк запустил портал sbergraduate — ресурс, на котором собрана вся информация для молодых специалистов, желающих устроиться на работу в Сбербанк.

Образовательный проект Сбербанка «Школа 21» с ноября прошлого года готовит в Москве ИТ-специалистов мирового уровня. Обучение в «Школе 21» полностью бесплатное. В феврале 2020 года ее филиал откроется в Казани. Средний возраст студентов «Школы 21» — 22 года, более четверти из них — девушки. Единственное ограничение при приеме студентов — возраст старше 18 лет.