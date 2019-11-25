«КОРУС Консалтинг СНГ» поможет российскому бизнесу перейти к обязательной маркировке товаров

«КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) разработал полный комплекс IT- и консалтинговых услуг для подготовки российского бизнеса к обязательной маркировке товара.

В рамках одного решения компании смогут осуществлять полный спектр задач: выпуск электронно-цифровой подписи для регистрации в системе маркировки «Честный ЗНАК», настройку учетной системы для работы с маркированным товаром, обмен электронными документами с соответствующим кодом маркировки.

Цифровая маркировка станет обязательной для всех категорий товаров к 2024 году. Сигареты, меховые изделия, обувь и некоторые виды лекарств уже маркируются, а с 1 декабря 2019 года к системе присоединятся товары легкой промышленности, шины, парфюмерия и фотоаппараты.

Анастасия Строкова, директор по продажам и обслуживанию ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»:

«Внедрение обязательной маркировки продукции — важный шаг государства для борьбы с контрафактом. И наша задача, как одного из ведущих операторов электронного документооборота, помочь добросовестным производителям и участникам торгового процесса своевременно и грамотно перейти к маркировке продукции».

Сервисы «КОРУС Консалтинг СНГ» позволят компаниям максимально быстро адаптироваться к новым требованиям законодательства.

«КОРУС Консалтинг СНГ» — разработчик и провайдер облачных сервисов для автоматизации B2B процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов. Входит в ТОП-5 поставщиков SaaS-решений. Клиентами «КОРУС Консалтинг СНГ» являются ведущие торговые сети и их поставщики, международные компании-производители, логистические и телекоммуникационные операторы, ТОП-20 банков и финансовых организаций РФ, поставщики услуг ЖКХ и др.