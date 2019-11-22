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Сбербанк Онлайн — самое доступное банковское мобильное приложение для людей с особенными потребностями

22 ноября 2019

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» признано лучшим по результатам исследования доступности банковских приложений для людей с инвалидностью. Исследование, в рамках которого были изучены приложения для интернет-банкинга 12 ведущих российских банков, провела компания USABILITYLAB при поддержке Центрального банка РФ.

Сейчас приложением «Сбербанк Онлайн» с помощью экранного диктора – то есть на слух - активно пользуется около 8 тыс. незрячих людей и их число постоянно растет. Банк совместно со специализированными общественными организациями помогает обучать людей с нарушениями зрения работе со смартфонами и с приложением «Сбербанк Онлайн». Банк также выпустил гайдлайн по цифровой доступности с рекомендациями для дизайнеров и разработчиков iOS-, Android- и web-интерфейсов.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения»:

«В мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ — как для iOS, так и для Android — обеспечена доступность всех клиентских сценариев, что позволяет людям с нарушениями зрения полностью использовать его возможности. Высокий уровень доступности достигнут благодаря постоянному взаимодействию и тестированию функционала экспертами с инвалидностью».

В ходе исследования был оценен 631 экран мобильных приложений 12 банков. Особое внимание было уделено контрастности интерфейса и поддержке дикторов VoiceOver (для iOS) и Talkback (для Android), озвучивающих все поля экрана смартфона.


/ СИА /
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