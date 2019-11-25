Телемедицина появилась в аптеках

Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, выходит на аптечный рынок.

Клиенты сети аптек Вита Экспресс получат услуги телемедицины с помощью специального промокода. Он позволяет воспользоваться пакетом телемедицинских услуг от DocDoc, куда входят консультации терапевта, педиатра и одного узкопрофильного врача в месяц. На данный момент в распоряжении сети аптек, которая охватывает 2 тысячи российских городов, 240 тысяч промокодов.

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc:

«Наш выход на рынок аптек является новым опытом дистрибуции телемедицины. Мы изучим пользовательский опыт. Вероятно, в дальнейшем предложим специальный продукт для аудитории аптек».

Владислав Евтушенко, Директор департамента развития и маркетинга ГК Вита:

«Наряду с высоким уровнем сервиса, широким ассортиментом в каждой аптеке и доступными ценами на лекарства, нашей задачей является предоставление клиентам инновационных продуктов в сфере лечения и поддержания здоровья. Именно поэтому мы делаем для наших клиентов уникальную возможность получить безлимитные консультации ведущих педиатров и терапевтов страны. Это в полной мере отражает нашу цель — предоставить людям своевременную и профессиональную помощь».