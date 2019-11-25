ВТБ обеспечит возможность онлайн-оплаты обучения в МГУ

Студенты экономического факультета МГУ им. Ломоносова получили возможность проводить безналичную оплату обучения на сайте ВУЗа. Эквайринг процесса обеспечит банк ВТБ, оператором выступает компания PayU. Планируемый ежемесячный оборот в рамках проекта составляет 400 млн рублей.

«Для нас большая честь обеспечить процессинг платежей для студентов МГУ. Теперь можно комфортно и безопасно платить за образовательные услуги на сайте крупнейшего факультета первого вуза страны. ВТБ не первый раз проводит подобные крупные проекты с ведущими компаниями и предприятиями России. На сегодняшний день мы занимаем 30% рынка e-com. Данный проект – еще один шаг в рамках динамичного перехода от наличных в безналичные платежи. В наших планах на ближайший год – обеспечить максимальную доступность продуктов и сервисов онлайн. Уверен, онлайн-платежи значительно упростят студентам процесс оплаты обучения», – отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Экономический факультет является крупнейшим в МГУ по численности студентов, ежегодно выпуская около 400 бакалавров, 300 магистров и 50 аспирантов. Он предоставляет возможность обучения более чем по 60 программам дополнительного образования, включающих в себя программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, программы дополнительного образования для школьников и подготовительные курсы для поступающих в магистратуру. Факультет первым в России полностью перешел на двухуровневую систему подготовки специалистов.