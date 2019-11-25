Компания "РЖД" построит три дома в районах Приангарья, пострадавших от паводка

Компания «РЖД» построит три жилых дома и поможет в строительстве школы в районах Иркутской области, пострадавших от паводка. Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, уже заложены средства на возведение двух домов в Тулуне – на 50 и 25 квартир, и одного 25-квартирного дома в Нижнеудинске.

Уже определены земельные участки, где начнется строительство. Сейчас на месте ведутся инженерные изыскания. Жилье планируется сдать в 4 квартале 2020 года.

Компания также поможет в строительстве школы на 1275 мест в Тулуне в микрорайоне Березовая роща.

Средства будут выделены в 2020 году, ориентировочная стоимость новой школы – 1,5 млрд рублей. Она будет оборудована бассейном и современным спортивным залом.