АТБ продолжает выдачу социальных карт «Приморец»

С начала ноября карту в отделениях Банка уже оформили более 70-ти жителей Приморского края. Карта «Приморец» объединяет в себе функционал полноценной банковской карты и социальной карты, предназначенной для льготной категории граждан.

- Позвонила в Азиатско-Тихоокеанский Банк, клиентом которого являюсь уже более пяти лет, и мне оформили эту карту. Это очень нужный проект, так как карта дает скидки, причем существенные - до 15% в аптеках, супермаркетах. Для бюджета пенсионеров, конечно, это определенное подспорье, – рассказала обладательница социальной карты «Приморец» Светлана Иванова.

К слову, по карте АТБ «Приморец» помимо скидок, предусмотренных в крупных торговых сетях, осуществляется ежемесячное начисление процентов на остаток по счету до 7% годовых, а также ежемесячный возврат до 5% от сумм покупок в аптеках.

- Наш Банк широко представлен на территории Приморья – много отделений и офисов, где могут оформляться карты, и каждый день жители края обращаются за консультацией по данному вопросу. Мы приглашаем жителей Приморья, относящихся к льготной категории граждан, оформить карту и воспользоваться всеми ее преимуществами. Приятно, что у социально проекта становится все больше партнеров в лице крупных торговых центров, магазинов, аптек и муниципальных учреждений, - рассказала директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Приморскому краю Татьяна Бычкова.

Оформить дебетовую карту Мир «Приморец» смогут все льготные категории граждан, достигшие возраста 14 лет.

Важно отметить, что выпуск карты «Приморец» и её годовое обслуживание производятся бесплатно. Получить карту можно за несколько минут в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского Банка в Приморском крае по предъявлению паспорта, СНИЛС и документа, подтверждающего льготный статус.