Банк «Открытие» начал работу в Якутии

22 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие первого офиса банка «Открытие» в Якутске по адресу: проспект Ленина, 24. На церемонии открытия присутствовали член правления банка «Открытие» Александр Пахомов, первый заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей Стручков, первый заместитель мэра Якутска Максим Трофимов и управляющий отделением ЦБ Антон Коноплев.

«Мы большое внимание уделяем развитию нашей федеральной сети, Якутия является одним из приоритетных для нас регионов, в котором мы открываем первый офис в этом году. Отделение расположено в деловом центре города, ведь комфортное обслуживание клиентов и доступность услуг банка являются для нас стратегической задачей. Уверены, что будем полезны бизнесу и местным жителям в решении финансовых вопросов, предлагая качественный сервис и конкурентные финансовые продукты», – сказал на церемонии открытия член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

По словам Александра Пахомова, открытие офиса в Якутске было долгожданным, у банка «Открытие» в городе уже есть первые клиенты – сотрудники компаний группы и крупных предприятий города. Не так давно на полях V Восточного экономического форума председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и администрацией республики. Также в марте текущего года банк выиграл конкурс по финансированию дефицита бюджета административного центра республики. Банк «Открытие» готов в дальнейшем финансировать инфраструктурные проекты края в социальной сфере, медицине и дошкольном образовании, предложит специальные продукты и условия сотрудникам бюджетных учреждений. Не менее важным направлением развития бизнеса банка станет обслуживание предпринимателей. Особое внимание банк уделит малым и средним предприятиям, ведущим добычу и производство драгоценных металлов. По объемам покупки золота банк «Открытие» занимает 3-4 место среди российских банков, необходимой современной инфраструктурой, позволяющей оказывать услуги как в сфере оборота физического металла, так и в финансовой области: выстроены логистические связи с российскими аффинажными предприятиями, основными мировыми центрами торговли драгоценными металлами, имеется широкая торговая инфраструктура, обеспечивающая доступ к глобальным и региональным центрам операций с драгметаллами.

Новое отделение банка в Якутске открылось в современном формате и дизайне, которые позволяют каждому клиенту чувствовать себя максимально комфортно. На площади более 700 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг физическим лицам, отдельная зона обслуживания юридических лиц, зона обслуживания клиентов премиального сегмента, обустроены зоны кассы и переговорные комнаты. Ежедневно в отделении смогут обслуживаться более 200 клиентов.

Возглавит региональное отделение в Якутии Максим Федоров. «Мы предоставим населению и бизнесу Якутии финансовый сервис качественно нового уровня. Наш банк готов поддержать местные бюджеты всех уровней и инвестировать в развитие региона в рамках проектов государственно-частного партнерства», - прокомментировал Максим Федоров.

Краткая биография Максима Федорова, управляющего банка «Открытие» в Якутии

Максим Федоров родился в Якутске. Получил высшее экономическое образование в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. Там же защитил кандидатскую диссертацию. Карьеру в финансовой сфере Максим Федоров начал в 2007 году с должности ведущего экономиста в головном офисе Альфа-Банка. В 2012-2019 гг. работал на руководящих позициях в филиалах банка ВТБ и Альфа-Банка в Якутске. В ноябре 2019 года Максим Федоров возглавил региональный операционный офис банка "Открытие" в Якутске.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.