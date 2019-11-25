Новости

Банк «Открытие» с 1 декабря меняет условия по счету «Моя копилка»

25 ноября 2019

С 1 декабря банк «Открытие» меняет ставки по накопительному счету «Моя копилка». С указанной даты разместить средства на счете можно будет по ставке 5,8% годовых в рублях и 0,5% в долларах США. Ознакомиться с полными условиями по продукту можно здесь.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#новаяслата
15 вещей, которые удивили в новой «Слате»
«Слата – два мира». Крупнейший в Сибири ритейлер «обновил» супермаркеты
«Слата» – о 8 трендах продуктового ритейла
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании