Банк «Открытие» с 1 декабря меняет условия по счету «Моя копилка»

С 1 декабря банк «Открытие» меняет ставки по накопительному счету «Моя копилка». С указанной даты разместить средства на счете можно будет по ставке 5,8% годовых в рублях и 0,5% в долларах США. Ознакомиться с полными условиями по продукту можно здесь.