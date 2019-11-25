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Жительнице Усть-Кута штраф заменили ограничением свободы

25 ноября 2019

В Усть-Куте 28-летняя гражданка признана виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. В алкогольном состоянии в гостях у подруги она сделала фотографии и записала видеоролик интимного характера женщины без её согласия. Об этом сообщили в УФССП Россиии по Иркутской области. 

Суд назначил её штраф 5 тыс. рублей. Но она так и не заплатила его. Поэтому уголовный штраф заменен на два месяца ограничения свободы. Ей запрещено покидать свой дом после 22 часов и до 6 утра, а также выезжать за пределы г. Усть-Кута.


/ СИА /
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