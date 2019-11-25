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Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»

25 ноября 2019

Банк УРАЛСИБ предлагает новый пакет услуг «СуперВЭД. МТФ» для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Продукт был разработан специально для участников Международного таможенного форума, партнером которого выступил УРАЛСИБ, и предназначен для представителей корпоративного бизнеса, не являющихся клиентами Банка.

Пакет «СуперВЭД. МТФ» включает следующие услуги:

  • Выполнение функций агента валютного контроля – 0,06% от суммы операции;
  • Покупка/продажа иностранной валюты за валюту РФ по курсу Банка, в рамках валютных контрактов, открытых в Банке – 0,06% от суммы операции.

Абонентская плата, включающая обслуживание расчетных счетов и систему Клиент-Банк, составляет 10 000 рублей.

К пакету услуг «СуперВЭД. МТФ» можно подключиться до 31 декабря 2019 года.

Получить более подробную информацию о стоимости иных услуг в рамках пакета и ознакомиться с условиями оформления пакета услуг «СуперВЭД. МТФ» можно в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и у персонального менеджера.


/ СИА /
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