Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам пакет услуг «СуперВЭД. МТФ»

Банк УРАЛСИБ предлагает новый пакет услуг «СуперВЭД. МТФ» для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Продукт был разработан специально для участников Международного таможенного форума, партнером которого выступил УРАЛСИБ, и предназначен для представителей корпоративного бизнеса, не являющихся клиентами Банка.

Пакет «СуперВЭД. МТФ» включает следующие услуги:

Абонентская плата, включающая обслуживание расчетных счетов и систему Клиент-Банк, составляет 10 000 рублей.

К пакету услуг «СуперВЭД. МТФ» можно подключиться до 31 декабря 2019 года.

Получить более подробную информацию о стоимости иных услуг в рамках пакета и ознакомиться с условиями оформления пакета услуг «СуперВЭД. МТФ» можно в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и у персонального менеджера.