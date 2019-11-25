Примсоцбанк провёл семинары для участников ВЭД в Москве и Находке

Примсоцбанк 21 ноября 2019 года провёл в Москве и Находке семинары на тему «Изменения валютного законодательства с 01 января 2020 года. Рекомендации по проверке зарубежных контрагентов». Участие в семинарах приняли более 70 компаний-участников внешнеэкономической деятельности.

«Российское валютное законодательство динамично изменяется и сегодня важно держать руку на пульсе этих перемен для обеспечения бесперебойной работы своего предприятия. Мы рады предоставлять актуальную и полезную информацию не только нашим клиентам, но и специалистам по ВЭД других компаний, – отметила Елена Михайлюкова, начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

На семинаре рассмотрены новые нормы Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», которые вступают в силу с 01 января 2020 года, а также планируемые изменения в КОАП РФ о смягчении ответственности за нарушения валютного законодательства. Особое внимание обратили на новые возможности для компаний-экспортёров – это отмена требования о репатриации рублевой выручки.

До конца месяца банк планирует провести семинары в Санкт-Петербурге, Омске, Хабаровске и Уссурийске. Ознакомиться с полным списком семинаров и зарегистрироваться можно на сайте банка.