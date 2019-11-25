В Иркутской области с 25 ноября начнётся акция «Безопасный лёд»

Акция «Безопасный лед» стартует 25 ноября в Иркутской области. С этого момента будут перекрывать несанкционированные места выезда транспорта на лед. Также спасатели будут проводить профилактическую работу с населением. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В общеобразовательных учебных учреждениях пройдут лекции и занятия по правилам поведения на воде в зимой, на туристических базах, имеющих непосредственный выход к водоемам, - инструктажи с персоналом и отдыхающими. В потенциально опасных местах будут выставлены дополнительные ограждающие вешки, запрещающие знаки и информационные аншлаги. Во время сходов граждан и подворовых обходов до населения будет доведена информация об оперативной обстановке на воде.