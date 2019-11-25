Доля «плохих» заемщиков в России опустилась ниже уровня 15%

В 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом индекс кредитного здоровья незначительно улучшился, но фактически остался без изменений. При этом показатель индекса в 3 квартале соответствует снижению доли «плохих» заемщиков в стране с 15,22% до 14,96%. Об этом сообщило национальное бюро кредитных историй.

По состоянию на 1 октября 2019 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 97 пунктов. Следом за ним расположились Северо-Западный (95 пп.) и Приволжский (94 пп.) федеральные округа. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Уральский и Южный (по 91 пп.), Северо-Кавказский (90 пп.), Дальневосточный (89 пп.) и Сибирский (85 пп.) округа.

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.