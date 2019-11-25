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Иркутскую компанию обвиняют в контрабанде древесины на 31,3 млн рублей

25 ноября 2019

Два уголовных дела возбуждены в отношении иркутской фирмы по факту контрабанды пиломатериалов хвойных и лиственных пород в Китай, а также по факту нарушений валютного законодательства: непринятием мер по возврату денег за древесину. Об этом сообщили в Иркутской таможне. 

В декларации о товарах на вывоз в Китай были заявлены распиленные вдоль пиломатериалы общим объемом около 3,7 тысяч кубометров и стоимостью в 31,3 млн рублей.

Фирма представила недействительные, заведомо подложные документы на древесину неизвестного происхождения с целью введения таможенный орган в заблуждение для принятия им неправомерного решения, связанного с перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС.

Кроме того, также было установлено, что на счета российских банков (в срок, предусмотренный заключённым вышеуказанным внешнеэкономическим контрактом между иркутской и маньчжурской фирмами) не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей.


/ СИА /
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