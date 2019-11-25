На матч чемпионата России по хоккею с мячом в Иркутске можно пройти бесплатно

Генеральный спонсор хоккейного клуба «Байкал-Энергия» компания En+ Group приглашает иркутян бесплатно посетить матч в рамках чемпионата России по хоккею с мячом и поддержать команду. Домашняя встреча с командой «Сибсельмаш» из Новосибирска состоится 27 ноября, начало матча в 19:00.

Это первый матч в рамках XXVIII чемпионата России по хоккею с мячом, который пройдет на центральной спортивной арене Иркутска - стадионе «Труд». В настоящее время ведутся работы по подготовке льда, которые будут завершены уже к 25 ноября.

Вход на матч - свободный для всех. А в кассах стадиона вместо билетов все желающие смогут приобрести спортивную атрибутику хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. En+ Group финансирует ХК «Байкал-Энергия» с 2012 года и является основным спонсором клуба, компания поддерживает развитие спорта в проекте «На лыжи!», в числе других проектов – комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий «360», Школа экологического предпринимательства (ШЭПР), главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.