В Иркутске определили победителей конкурса социальных проектов «Миллион на добрые дела»

В Иркутске подвели итоги конкурса социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Победителей наградят 13 декабря на торжественной церемонии общественного признания «Социальная звезда». Об этом сообщили в администрации города.

Жюри рассмотрело более 180 заявок в пяти номинациях: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск» и «Иркутск для детей».

В номинации «Безбарьерный Иркутск» внимание жюри привлек проект «Мы вместе!», в рамках которого были организованы онлайн-занятия по английскому языку для детей, находящихся на лечении в онкодиспансере. Также был отмечен проект «Сутки в космосе», участвующий в номинации «Иркутск для детей». В рамках проекта проводились публичные лекции и наблюдения в телескоп небесных объектов продолжительностью два часа один раз в месяц. Таким образом, за год «складывалось» 24 часа, посвященных космосу. Выделили и проекты Мост к дружбе» и «Спортивный праздник для садоводов».

Конкурс «Миллион на добрые дела» проводится ежегодно с 2013 года. Его цель – поддержка лучших социально значимых проектов на территории города Иркутска и привлечение горожан к активному участию в повышении имиджа города. По итогам конкурса будет выбрано 120 проектов, по 30 «добрых дел» и инициативных групп в каждом административном округе.