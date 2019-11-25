Банк «Открытие» в Иркутске в 2,5 раза увеличил объемы ипотечного кредитования

По итогам 9 месяцев 2019 года банк «Открытие» в Иркутской области выдал 433 млн. руб. в рамках ипотечных программ. Этот результат превышает объем выдач аналогичного периода 2018 года на 246%.

Количество выдач при этом выросло в 1,7 раз и составило 216 кредитов. Рост выдач наблюдался с первого месяца 2019 года и показывал устойчивую динамику на протяжении всех трех кварталов. Эта тенденция идет вразрез с ситуацией на рынке ипотеки региона в целом. Так, по данным ЦБ РФ, в Иркутской области за 9 месяцев 2019 года объемы ипотечного кредитования снизились по сравнению с 9 месяцами 2018 года на 9%, а количество – на 19%.

Рост показателей ипотечных выдач банка «Открытие» в регионе обусловлен неоднократным снижением процентной ставки по ипотечным программам и укреплением партнерского канала работы с ведущими строительными и риэлторскими компаниями региона. Наибольшим спросом сегодня пользуются программы на приобретение жилья на вторичном рынке – на них приходится примерно 60% всех выдач. Остается высоким и спрос на кредиты по программе рефинансирования.

В начале ноября банк «Открытие» объявил о рекордном снижении ставок практически по всем программам ипотечного кредитования (за исключением Военной ипотеки). Теперь получить кредит на покупку жилья на первичном рынке можно по ставке от 7,95%. Это абсолютный исторический минимум по ставкам ипотечного кредитования в России на открытом рынке (без учета программ государственного субсидирования и индивидуальных программ застройщиков).

«Ипотечное кредитование остается одним из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие» в Иркутске. Сегодня наши ставки являются одними из самых низких на рынке, что делает ипотеку еще доступнее для жителей региона. Мы ожидаем, что спрос на такие кредиты у иркутян будет расти как минимум до конца нынешнего года и, скорее всего, эта тенденция найдет свое продолжение в 2020 году», - говорит Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.