Средний банковский вклад жителей Иркутской области составил 127 тыс. рублей

Средний размер банковского вклада россиян составляет 200 тысяч рублей. Общий прирост банковских вкладов в период с первого октября 2018 года по первое октября 2019-го увеличился на 9% или 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщают «РИА Новости».

Иркутская область заняла 37 место, в регионе средний размер банковского вклада составляет 127 тыс. рублей. Приангарье стоит строчкой ниже Ростовской области (127,4 тыс.) и выше Тверской области (126,3 тыс.)

Первые два места заняли Москва (822 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (420 тыс. рублей). Третье место принадлежит Магаданской области с показателем в 317,8 тысячи рублей.

Первое место с конца заняла Чеченская республика с показателем 8,5 тыс. рублей. Выше строчкой (81 место) находится Республика Ингушетия (9,1 тыс.), Республика Дагестан заняла 80 строчку (22,1 тыс. рублей).

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).